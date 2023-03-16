Zelenskiy'den yerel yönetime neşter! Üç valinin görevine son verdi...
Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den kritik kararlar gelmeye devam ediyor. Son iki ay içerisinde askeri kadroda bazı üst düzey isimleri görevden alan Zelenskiy son olarak ise Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinde, Zelenskiy'nin söz konusu bölge valilerinin görevlerinden alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameler yayınlandı.
Kararnamelere göre, Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, Odessa Valisi Maksim Marçenko ve Luhansk Valisi Sergey Gayday görevlerinden alındı.
Zelenskiy'den son aylarda peş peşe kritik kararlar
Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda Herson Şehri Askeriİdaresi Başkanı Galina Lugovaya'nın görevden almıştı.
Zelenskiy, bir kararnameyle Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Lugovaya'yı görevden alarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko'yu atamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şubat ayında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almıştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinde, Zelenskiy'nin söz konusu bölge valilerinin görevlerinden alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameler yayınlandı.
Kararnamelere göre, Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, Odessa Valisi Maksim Marçenko ve Luhansk Valisi Sergey Gayday görevlerinden alındı.
Zelenskiy'den son aylarda peş peşe kritik kararlar
Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda Herson Şehri Askeriİdaresi Başkanı Galina Lugovaya'nın görevden almıştı.
Zelenskiy, bir kararnameyle Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Lugovaya'yı görevden alarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko'yu atamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şubat ayında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almıştı.
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