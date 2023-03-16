Zelenskiy'den yerel yönetime neşter! Üç valinin görevine son verdi...

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den kritik kararlar gelmeye devam ediyor. Son iki ay içerisinde askeri kadroda bazı üst düzey isimleri görevden alan Zelenskiy son olarak ise Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.