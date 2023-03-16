Üç ilde gözaltına alınmışlardı! 9’u tutuklandı

İstanbul merkezli üç ilde terör örgütü MLKP'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütünün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten dokuz kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.