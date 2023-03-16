  • USD: 18,96 - 18,99
  • EURO: 20,25 - 20,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Üç ilde gözaltına alınmışlardı! 9’u tutuklandı

Terör örgütü MLKP’ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı

Ekleme: 16.03.2023 - 01:25 Güncelleme: 16.03.2023 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Üç ilde gözaltına alınmışlardı! 9’u tutuklandı
İstanbul merkezli üç ilde terör örgütü MLKP'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütünün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten dokuz kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz ama halk memnun
Terör destekçilerinden algı operasyonu! MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddiasına yalanlama...
Millet İttifakı liderleri, Şanlıurfa'da yuhalandı...
TBMM'de kabul edildi: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine bir tepki de Gazi ve Şehitler Derneği’nden!
Ali Babacan'dan HDP'ye masada 'yer açma' çabası: Terörle aralarına mesafe koydular
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
Kılıçdaroğlu'nun IMF sinyali sonrası İngiliz ekonomist açık açık yazdı: Kollarını Batı'ya açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi
İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti
Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı: CHP'li Salman milletvekilliği adaylığı için istifa etti
Ukrayna'dan Türkiye'ye Tahıl Koridoru teşekkürü
Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu...
Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı
Deprem bölgesini sel vurdu! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp
CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz
Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etti
İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı