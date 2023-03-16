Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıkladı! Deprem konutları bir yılda bitecek!

İstanbul için üretilecek 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da TOKİ İlk Evim Konutları kura çekiminde açıklamalarda bulundu.Dr. Şadi Yazıcı: “Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Depremzedelerin evleri, Allah'ın izniyle bir yılda bitecek, etap etap teslim edilecek. Hepimiz gözümüzle görmüş gibi buna inanıyoruz. Çünkü ainesi iştir kişinin. Çünkü yapan bilir, bilen yapabilir. Allah devletimize, devletimizin dirayetli kurumlarına zeval vermesin.”“Sözüm ona siyaset yapan bazı muhalifler, Belediye Meclis üyeleri, Mimar Mühendis Odaları, Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her Kentsel Dönüşüm Projemize çelme takıyor, bizi yavaşlatıyorlar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İlk İşyerim' projesinin İstanbul'da yapılacak konutları için ilk kura çekimi Tuzla'da yapıldı. Kura çekilişi, Tuzla Marina'ya kurulan çadırda gerçekleştirildi.Düzenlenen törene katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, engelli kategorisinde ilk kurayı çekti. Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konut için başvuran 475 bin 330 vatandaş için kura çekimi 29 Mart tarihine kadar Tuzla'da devam edecek.Kura çekim töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremlerinden sonra yapılacak kalıcı konutların Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bir yılda tamamlanacağını ifade etti. Yazıcı: ” Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldiği günden itibaren sağlam evler, sağlam şehir için TOKİ'yi dünyanın en çok ev üreten kurumu yaptı. e-muhtıra, darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, kovid salgını. 20 yılda çok şey oldu. Bütün bu olanlara rağmen Cumhurbaşkanımız TOKİ'yi bir an olsun dinlendirmedi, biran olsun deprem güvenli evler üretmeyi durdurmadı. Yaşadığımız büyük deprem Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Konutlar bir yılda yapılacak. Yapılacağını biliyoruz. Buna inanıyoruz. Çünkü ainesi iştir kişinin. Çünkü yapan bilir, bilen yapabilir. Allah devletimize, devletimizin dirayetli kurumlarına zeval vermesin” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kura çekimleri ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” projesinde kura çekimleri İstanbul için başladı.İstanbul için üretilecek 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İlk Evim Projesi kapsamında Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekilişine Tuzla Marina'ya kurulan çadırlarda başlandı. Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konut için başvuran 475 bin 330 vatandaş için kura çekimi 29 Mart tarihine kadar Tuzla'da devam edecek. Düzenlenen törene katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, engelli kategorisinde ilk kurayı çekti. VatandaşlarınTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bugün icra ettiğimiz kura çekimi yalnızca bir kura çekimi değil. Memleketini, vatanını sevmenin, can için canlar için hizmet etmenin, şehircilik vizyonunun, duyarlılığın göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldiği günden itibaren sağlam evler, sağlam şehir için TOKİ'yi dünyanın en çok ev üreten kurumu yaptı. Bazıları bunu anlamasa da bu ülkeye sağlıklı, deprem güvenli konut üretmekten bir an olsun vazgeçmedi. e-muhtıra, darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, Kovid salgını. 20 yılda çok şey oldu. Bütün bu olanlara rağmen Cumhurbaşkanımız: TOKİ'yi bir an olsun dinlendirmedi, biran olsun deprem güvenli evler üretmeyi durdurmadı. TOKİ'ye karşı bütün kara propagandalara, kentsel dönüşüme karşı bütün kışkırtmalara, önüne çıkarılan bütün engellemelere rağmen 20 yılda TOKİ eliyle 1 Milyon 780 bin konut ürettirdi. Bu konutları vatandaşlarımıza teslim etti” ifadelerini kullandı.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Kovid Salgını'nda şehir hastaneleri umudun adıydı, tabi afetlere karşı da TOKİ'nin, yeni yuvalar için umudun adı olduğunu bilmeyen kalmadı. Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da son 20 yılda doğal afetler yaşadık. Sel oldu. Yangın oldu. Deprem oldu. Her afetin ardından TOKİ afetzedelerin evlerini, işyerlerini büyük bir hızla yaptı. Sahiplerine teslim etti. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde yıkıcı bir derem oldu. Depremin ardından TOKİ 33 Bin 821 evi yaptı, teslim etti. İzmir'de deprem oldu. TOKİ 4601'i konut olan 5061 bağımsız birimi yaptı, sahiplerine teslim etti. Düzce depreminin ardından da TOKi depremzedelerin yardımına Hızır gibi yetişti. 231 yapıyı üretti, hak sahiplerine teslim etti. Sel felaketi ardından Kastamonu, Sinop, Bartın ve Rize'de 730 konut tamamladı, 400 konutu da etap etap tamamlıyor. Antalya ve Muğla Yangınlarından sonra TOKİ büyük bir hızla Afetzedelerin evlerini tamamladı. Şimdi TOKİ tarihin en büyük depreminden sonra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye. Şanlıurfa, Elazığ için depremzedeler için iş başında. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Depremzedelerin evleri, Allah'ın izniyle bir yılda bitecek, etap etap teslim edilecek. Hepimiz gözümüzle görmüş gibi buna inanıyoruz. Çünkü ainesi iştir kişinin. Çünkü yapan bilir, bilen yapabilir. Allah devletimize, devletimizin dirayetli kurumlarına zeval vermesin” dedi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Yalnız bir derdimiz var. Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Sözüm ona siyaset yapan bazı muhalifler, Belediye Meclis üyeleri, Mimar Mühendis Odaları, Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her Kentsel Dönüşüm Projemize çelme takıyor, bizi yavaşlatıyorlar. Kendilerini insafa, vicdana davet ediyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünden lütfen çekilsinler. Kimseyi, telafisi olmayan hayat faturasıyla yüzleştirmesinler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istirham ediyorum. Bir yapsat firmasına dönüştürdüğünüz KİPTAŞ'ı lütfen asli fonksiyonuna döndürün. Sayın Başkan, çalıştay üstüne çalıştay, toplantı üstüne toplantı yaptı. Toplantı aralarında, İstanbul'umuza 4 yıl kaybettirdi. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gerçek anlamda Kentsel dönüşüm işine odaklanmasını istirham ediyorum. Çağrılarımıza kulak tıkadıklarını, maalesef biliyorum. Yine de sesimi duyurabilme ihtimaliyle bu çağrımı tekrarlıyorum, sürekli tekrarlamaya devam edeceğim.” İfadelerini kullandı.