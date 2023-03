Şanlıurfa sele teslim! 6 aylık yağış 1 günde düştü! Acı bilanço: 15 ölü

Deprem bölgesinde önceki akşam başlayan ve dün sabaha kadar etkili olan şiddetli yağmur, özellikle Şanlıurfa'da afete neden oldu. Yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Altgeçitleri, evleri ve çadır kentleri su bastı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştirildi.Alarma geçen onlarca ekip ve vatandaşlar da yüzlerce kişiyi kurtardı. Yol ve caddeler nehir gibi aktı. Kentin her yerinden ihbar yağdı. Sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sabah saatlerinde, 'Çok yoğun bir yağış var. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 200 kilogram. Vatandaşlarımız teraslara, yüksek yerlere çıktı. İş makineleri sahada. Olağanüstü bir durum söz konusu' dedi. Öğle saatlerinde can kaybı 9 olarak açıklandı.Kent merkezindeki Köprülü Abide Kavşağı'nın altgeçidine dolan suda kalan 2 itfaiye görevlisi arama- kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk da son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak kurtarıldı. Dalgıç ekipleri de suya gömülen bir minibüsü çıkarırken araçta 1 erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sel sularının dolduğu evde yapılan aramada da 1 kişi ölü bulundu.Akşam saatlerinde de kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybının 12'ye yükseldiği kentte hayatlarını kaybedenlerden 11'inin Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş olduğu bildirildi. Kayıp 3 kişi ise aranıyor. Kentte eğitime yarın da ara verildi.Sel, depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da da can kaybına yol açtı. Depremzedelerin yaşadığı çadırları su basınca vatandaşlar, yurtlara yerleştirildi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suda mahsur kaldı.Tut ilçesinde akraba olan Sarıkaya ve Tekdal ailesi fertlerinin kendi imkânlarıyla bahçelerine yerleştirdiği konteyner, sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkânlarıyla kurtulurken, kaybolan 4 kişiden Selma Sarıkaya'nın (58) cansız bedenine ulaşıldı. Kentte daha sonra can kaybının 2'ye yükseldiği açıklandı.2 kişi ise aranıyor.Sağanak yağış Elazığ ve Diyarbakır'da da etkili oldu. Elazığ Maden'de İstasyon Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Diyarbakır'da ise 1950 çadırda yaşayan 450 depremzede tedbir amacıyla, geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildi.Şanlıurfa'da sel suları önüne ne gelirse sürükledi. Göle dönen caddelerde onlarca araç suya gömüldü. Suyla dolan Köprülü Abide Kavşağı'nda dalgıç polisler kayıpları aradı. Suya kapılan 2 itfaiye eri de son anda kurtarıldı.Şanlıurfa büyükşehir belediyesi, afetin son 65 yılın en büyüğü olduğunu belirtti. açıklamada, 4 bin 895 kişinin çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunduğu, 700 noktada çalışma yapıldığı vurgulandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeye giderek çalışmaları takip etti.- Meteoroloji Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve Mardin'de şiddetli yağışların süreceğini duyurdu ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.Şanlıurfa'daki sel felaketinde bir apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine Tandoğan Mahallesi'ndeki Yavuzlar Apartmanı'na giden jandarma ve kurtarma ekipleri, binanın bodrum katının sel sularıyla dolduğunu gördü. Gelen itfaiye ekipleri, sel sularıyla dolu bodrum katında Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.