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Putin'den Avrupa'ya 'bağımsızlık mesajı: Ulusal çıkarlar doğrultusunda kararlar almalılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin bağımsız ve egemen olmasını, ulusal çıkarları doğrultusunda kararlar almasını istediklerini belirtti.

Ekleme: 16.03.2023 - 20:59 Güncelleme: 16.03.2023 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
Putin'den Avrupa'ya 'bağımsızlık mesajı: Ulusal çıkarlar doğrultusunda kararlar almalılar
Vladimir Putin, başkent Moskova'da katıldığı Rusya Sanayiciler ve İşletmeciler Birliği yıllık kongresinde, Rus ekonomisinin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Haziran 2022'de gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 4,7 ile en düşük seviyede olduğuna dikkati çeken Putin, 'Bunun sebepleri biliniyor. Bunlar, yaptırım savaşı, küresel ekonomi ve ticaret alanında, uluslararası ilişkiler sisteminde benzeri görülmemiş zorluklardır. Bu sorunları biz yaratmadık.' dedi.

Rus ekonomisinin büyümeye başladığını belirten Putin, şunları kaydetti:

'Rusya'nın 2022'deki dış ticaret hacmi yüzde 8,1 artarak 850 milyar dolara ulaştı. İhracat hacmi yaklaşık yüzde 20 artarken, ithalat hacmi yaklaşık yüzde 12 düştü. Dış ticaret fazlası, 332 milyar doları buldu. Bu, 2021'e göre yüzde 70 daha fazladır. Mart ayında enflasyon oranının yüzde 4'ün altına düşmesi bekleniyor. Elbette bu, Rus ekonomisinin çöküşünü bekleyen, kendilerini ve ortaklarımızı buna ikna etmeye çalışan avronun kullanıldığı bölgeye göre daha düşük olacak.'

Putin, Avrupa ülkelerinin kendi başına hareket etmediğine işaret ederek, 'Avrupalı ortaklarımızın bağımsız ve egemen olmasını, ulusal çıkarları doğrultusunda kararlar almasını istiyoruz. Maalesef, bu böyle değil.' şeklinde konuştu.

'AVRUPA VE AMERİKAN İŞLETMELERİNİN YERİNE RUS İŞLETMELERİ GEÇTİ'

Bazı Batılı şirketlerin geçen yıl savaş nedeniyle Rusya'daki piyasadan çekildiğini anımsatan Putin, yabancı uzmanların Rus ekonomisinde düşüşün yaşanacağı öngörüsünde bulunduğuna dikkati çekti.

Putin, durumun farklı şekilde geliştiğini belirterek, 'Batılı ülkeler de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu. Anlaşılan bu yaşanıyor.' ifadelerini kullandı.

Rusya'da daha önce faaliyet gösteren Avrupa ve Amerikan işletmelerinin yerine Rus işletmelerinin geçtiğini vurgulayan Putin, mevcut koşullarda yerli işletmelerin gelişmesi için fırsat doğduğunu dile getirdi.

Putin, Rus hükümetinin bu meseleyi kontrol altında tutması gerektiğinin altını çizdi.
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