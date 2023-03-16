Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine bir tepki de Gazi ve Şehitler Derneği’nden!

Millet İttifakı'nın 6 Mart toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı olarak duyurmasında sonra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini görüşmeye bekliyoruz” demişti.Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İP Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu görüşme planı hakkında “CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez” ifadelerini kullanmıştı.Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart cumartesi günü saat 13.00'te HDP Genel Merkezi'ne gidecek.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.CHP Genel Başkanı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaret açıklaması sonrasında Gazi ve Şehitler Derneği'nden tepki geldi.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde bu ziyaretin gerçekleştirilmesine tepki gösteren Gazi ve Şehitler Derneği, HDP genel merkezinin önünde Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini protesto edecek.