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Karadeniz’deki gerilimde yeni gelişme! ABD beklenen açıklamayı yaptı…

Rusya Ukrayna savaşında bir yıl geride kalırken bölgede gerilim sürüyor. Geçtiğimiz gün Karadeniz'de düşen ABD'ye ait Reaper tipi İHA, ABD ve Rusya arasında krize neden olmuştu. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu. Karşılıklı suçlamaların ardından ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Ekleme: 16.03.2023 - 12:01 Güncelleme: 16.03.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz’deki gerilimde yeni gelişme! ABD beklenen açıklamayı yaptı…
Rusya Ukrayna savaşı bir yılını geride bırakırken Karadeniz'de tehlikeli anlar yaşandı. ABD'ye ait Reaper tipi İHA'nın düşmesinin ardından Rusya ve ABD arasında tansiyon yükseldi. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.Rusya Ukrayna savaşı bir yılını geride bırakırken Karadeniz'de tehlikeli anlar yaşandı. ABD'ye ait Reaper tipi İHA'nın düşmesinin ardından Rusya ve ABD arasında tansiyon yükseldi. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR TANSİYON YÜKSELTTİ

EUCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) 'profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı' kaydedildi. Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD'ye ait İHA ile temasa geçmediğini belirterek, 'ABD'ye ait insansız hava aracı, keskin manevralar sonucunda irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü' ifadeleriyle olaya dahil oldukları iddialarını yalanladı.

Rusya'nın kasıtlı olarak ABD İHA'sını hedef aldığı iddialarının ardından ABD kanadından yeni bir açıklama geldi.

'KASITLI OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİZ'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus pilotun Karadeniz üzerinde ABD'nin insansız hava aracına (İHA) karşı saldırganlığının görüntülerde açık olduğunu ancak İHA'ya kasıtlı çarptığından emin olmadığını söyledi.

Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD MQ-9 keşif ve istihbarat İHA'sına önleme yaptığı sırada uçaklardan birinin İHA'yı çarparak düşürmesine yönelik tartışmalar basın toplantısında gündeme geldi.

'ELİMİZDE GÖRÜNTÜLER VAR'

Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesinin kasıtlı olup olmadığının sorulması üzerine Milley, önlemenin ve İHA'ya karşı oldukça saldırgan davranışın kasıtlı, gayri profesyonel ve tehlikeli olduğunu söyledi. ABD'li general, 'Elimizde görüntülü kanıt var. Buradaki kasıt konusunda şüphe yok ancak uçağın fiziksel temasının kasıtlı olup olmadığı konusunda emin değilim. Bunu tespit etmeye çalışacağız. Bu noktada kesin bir şey yok.' dedi.

'ÇOK ZOR OLACAK'

Milley, İHA'nın enkazının çıkarılıp çıkarılmayacağının değerlendirileceğini, ABD'nin bölgede gemisinin olmadığını ancak bölgede müttefikleri olduğunu dile getirdi. İHA'nın 500 fit veya daha derine inmiş olabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Milley, 'Bu derinlikten bir enkaz çıkarmak oldukça zor olacaktır.' diye konuştu.

RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Toplantıdan bir süre sonra ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milley'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bakan Austin ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konuştuklarını ve İHA'nın düşürülmesine ilişkin kaygılarını Rus mevkidaşına ilettiğini söyledi. Austin 'Yanlış hesaplamalarını önlemek için iletişim kanallarının açık olması oldukça faydalı.' ifadelerini kullandı.

Karadeniz’deki gerilimde yeni gelişme! ABD beklenen açıklamayı yaptı…

Karadeniz’deki gerilimde yeni gelişme! ABD beklenen açıklamayı yaptı…


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