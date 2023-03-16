  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremzede vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Ekleme: 16.03.2023 - 18:43 Güncelleme: 16.03.2023 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşımVali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz ve 39 ilçe kaymakamlığımız sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarınca, ilimize gelen 44 bin 520 depremzede ailemize 105 milyon 787 bin 493 lira nakdi yardım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 7 bin 884 depremzedeye 86 milyon 668 bin 128 lira nakdi yardım yapıldığını aktaran Yerlikaya, "15 bin 605 depremzede vatandaşımıza ayni yardım yapıldı. Yaralarımızı birlikte saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinin kapanış konuşmasını yapıyor...
Putin'den Avrupa'ya 'bağımsızlık mesajı: Ulusal çıkarlar doğrultusunda kararlar almalılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'İsias Oteli' tepkisi
HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg'den dikkat çeken 6'lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...
Şanlıurfa sele teslim! 6 aylık yağış 1 günde düştü! Acı bilanço: 15 ölü
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
Fransa’da kriz yaratan Macron’dan yeni tehdit! Kabul edilmezse harekete geçecek
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak'
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olağanüstü toplandı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıkladı! Deprem konutları bir yılda bitecek!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
ABD'deki kriz endişesi Avrupa'ya sıçradı! Domino taşları düşmeye mi başladı? Şimdi de Credit Suisse...
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Kuralar çekiliyor! İşte Tuzla kura çekimi dahil 50 bin konut TOKİ sonuçları sorgulama!
Twitter'dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi
Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!