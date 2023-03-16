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Esenler'de alevlere teslim olan çatı katında erkek cesedi bulundu

Metruk binada bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Yapılan incelemede çatı katında bir erkek cesedi bulundu.

Ekleme: 16.03.2023 - 09:31 Güncelleme: 16.03.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Esenler'de alevlere teslim olan çatı katında erkek cesedi bulundu
İstanbul Esenler'de yangın paniği yaşandı.

Dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Erkek cesedi bulundu
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemede çatı katında erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenler'de alevlere teslim olan çatı katında erkek cesedi bulundu

Esenler'de alevlere teslim olan çatı katında erkek cesedi bulundu
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