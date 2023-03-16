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Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53 olduğunu açıkladı. AK Parti'nin yüzde 41 oy oranında olduğunu belirten Şen, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 51 civarında oyu bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
Ekleme: 16.03.2023 - 00:08 Güncelleme: 16.03.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere ilişkin haftada 3-4 araştırma yaptıklarını belirten Şen, masadaki anketlerdeki son oranları da duyurdu.

''Erdoğan'ın oyu yüzde 53 görünüyor''

Şen, 'Şu son haftada 3 araştırma bitti AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsur, 41 küsur 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsur görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.' dedi.

'Halk 'Yaraları Erdoğan sarabilir' diye düşünüyor

'Halkın Altılı Masa'dan umutlu olmadığını belirten Şen, ' Türkiye'nin en çok araştırma yapan kurumudur AK Parti. Deprem öncesinde bu tip soruları halka çok sorduk. Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak kimi görmek istersiniz diye sorduk isim vermeden. Birinci sırada hep Tayyip Erdoğan vardı. Bir dönem Ekrem Bey, Meral Akşener ve Mansur Bey 2. ve 3. sıralara geldiler. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu yükseldi ve 2. sıraya geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Erdoğan'ın oylarını yükseltmiş olacağı gibi, deprem sonrası 'bu yaraları Tayyip Erdoğan sarabilir' fikri de oyların yükselmesine neden olmuş olabilir.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı

Sahte anketçilere tepki

Sahte anketçilere de tepki gösteren Şen, 'Ortalarda bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz. Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde, 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar?' diye konuştu.

Anketlerin nasıl yapıldığına ilişkin soruya yanıt veren Şen, şunları söyledi:

'77 vilayette yapıyoruz. 3 biner kişiyle yapıyoruz. Hepsi ayrı ayrı. Depremin sert vurduğu bir kaç vilayette yapmıyoruz. Telefon ve bilgisayara entegrasyonuyla yapıyoruz. Bir tane yapmıyoruz. Sürekli yapıyoruz. Senenin her ayı yapıyoruz. Seçim yaklaştığında her hafta yapıyoruz. Bilimsel araştırmalar 15 Mayıs sabahını değil, bugünü gösteriyor. O günlere yakın bir araştırma sunarsak ve bu sonuç çıkmazsa elbette mahcup oluruz. Buralarda yanılma payı 1,5'tur. Bir buçuğun yüzde 53'ü kadardır bu hata payı. Bu yüzde 95'inde. 5'inde ise çok farklı rakamlara bulabilirsiniz. Bir yerde 5 tane bir birbirini doğrulayan, öbür tarafta da 95 tane birbirini doğrulayan var. Rasyonel bir insan hangisini seçer. '
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