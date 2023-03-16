Depremin vurduğu Bolu'da okullar tatil edildi...

Depremle sarsılan Bolu'da okullar tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.