Depremin vurduğu Bolu'da okullar tatil edildi...
Bolu Valiliği, kentte meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.
Depremle sarsılan Bolu'da okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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