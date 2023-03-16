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Deprem bölgesine asgari ücret formülü! Bakan Bilgin açıkladı! "Son aşamaya gelindi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için düzenlenen asgari ücret formülüne ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu. Asgari ücret düzenlemesinin, işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına eklenmesiyle gerçekleşeceğini belirten Bakan Bilgin çalışmada son aşamaya gelindiğini duyurdu. İşte son dakika asgari ücret haberinin ayrıntıları…

Deprem bölgesine asgari ücret formülü! Bakan Bilgin açıkladı!
Ekleme: 16.03.2023 - 21:31 Güncelleme: 16.03.2023 - 21:58 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesine asgari ücret formülü! Bakan Bilgin açıkladı! 'Son aşamaya gelindi'
Malatya'daki temasları kapsamında sanayicilerle buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin deprem bölgesi için düzenlenen asgari ücret formülüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, yaptığı konuşmada, depremlerin sanayi kuruluşlarına da tahribat verdiğini, yeni sorunların ortaya çıktığını, depremin acılarını hafifletmenin yolunun ise dayanışmadan geçtiğini söyledi.

Üretimin başlamasının hayatı da normalleştireceğini söyleyen Bilgin, şöyle konuştu:

'İlk aşamadaki sorun, iş gücü kaybı. Yani çalışan insanların, iş gücümüzün başka şehirlere gitmesi ve üretimin ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesi.

Deprem bölgesine asgari ücret formülü! Bakan Bilgin açıkladı! 'Son aşamaya gelindi'

DEPREM BÖLGESİNE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bu konuda bizim zaten bir hazırlığımız var, onu çeşitli vesilelerle duyurdum. Çalışanlarınızın aldığı asgari ücretin üstünde onlara bir destek vermek.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Bu, işveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik. İlgili kuruluşlarla, Maliyeyle, diğer kurumlarla bitirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız.'

Kısa çalışma ödeneğinin de devreye sokulduğuna değinen Bilgin, bunun iş organize etme kabiliyetinin ve bölgeden emeğin uzaklaşmasının önüne geçilmesinde katkısının bulunduğunu dile getirdi.

Deprem bölgesine asgari ücret formülü! Bakan Bilgin açıkladı! 'Son aşamaya gelindi'

EYT AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, EYT'den dolayı emekli olan işçilerin tekrar çalışmasının önünü açtıklarını, kıdem tazminatları için de önemli destekler verildiğini kaydetti.

Bilgin, şunları kaydetti:

'Sanayiden gelen, gelecek her türlü talebi bizim yasal mevzuatımızın sınırları içerisinde karşılamaya hazırız. Sanayi harekete geçmeden Türkiye harekete geçemez. Türkiye sanayi ile büyüyor. Son açıklanan sanayi rakamları da büyümenin devam ettiğini ve sanayiye dayalı büyümenin devam ettiğini gösteriyor.

Bizim iki çıkış yolumuz var; biri sanayinin büyümesi. Ekonomiyi sürükleyecek, diğer sektörleri sürükleyecek bir etki yaratması. İkinci yolumuz da ihracat. Hadi üçüncüsünden bahsedeyim. O da turizm. Bu iki şey olmadan turizm tek başına sorunları çözemez. Bunun için işbirliği yaparak, dayanışma içerisinde depremin sorunları da dahil bütün sorunları çözeceğimizi belirtmek isterim.

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