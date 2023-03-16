Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak'

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirve ile toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kent kurulacağını ve böylelikle yarım milyon depremzedenin daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşınacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından TDT ülkelerinin yardıma en hızlı gelen ülkelerin arasında olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını çiziyorum' sözleriyle teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacağını da açıkladı.Açıklamasında şehirlerin en kısa sürede eski görkemine kavuşturulacağını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Son 20 yılda yaşanan doğal afetlerde hiçbir insanımızı nasıl aç ve açıkta bırakmadıysak aynı şeyi yapacağız. Şehirlerimizi en kısa sürede eski görkemine kavuşturacağız. Ülkemizin bir kısmında milyonlarca vatandaşımız afetlerle boğuşurken hiçbirimiz eskisi gibi davranamayız. Bize durmak ve dinlenmek haramdır. Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.'