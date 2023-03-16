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Beyaz Gazete
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Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem...

Mersin Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği, 16,04 kilometre olarak belirlendi.

Ekleme: 16.03.2023 - 23:25 Güncelleme: 16.03.2023 - 23:29 / Editör: Ozge Selin
Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem...Son dakika haberi: AFAD, Mersin Körfezi açıklarında saat 22.59 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Büyüklüğü, 4,3 olaran depremin derinliği 16,04 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.
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