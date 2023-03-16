Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem...

Mersin Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği, 16,04 kilometre olarak belirlendi.

Son dakika haberi: AFAD, Mersin Körfezi açıklarında saat 22.59 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Büyüklüğü, 4,3 olaran depremin derinliği 16,04 kilometre olarak ölçüldü.Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.