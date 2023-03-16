Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem...
Mersin Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği, 16,04 kilometre olarak belirlendi.
Son dakika haberi: AFAD, Mersin Körfezi açıklarında saat 22.59 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Büyüklüğü, 4,3 olaran depremin derinliği 16,04 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.
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