Adana Saimbeyli'de korkutan deprem...

AFAD, Adana Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Türkiye saati ile 00:28:28'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu.