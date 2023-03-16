Adana Saimbeyli'de korkutan deprem...
Adana Saimbeyli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Adana Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye saati ile 00:28:28'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu.
Türkiye saati ile 00:28:28'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu.
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