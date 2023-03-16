16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji hava durumu raporuna göre yurdun birçok bölgesine sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Mart Perşembe il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ayrıca hemen her yerde yağış görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerine karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malarya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinde seyredecek. Kuzey ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde olacak.
15 Mart Çarşamba günü başta Şanlıurfa olmak üzere Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Mardin'de şiddetli yağışlar etkili oldu. Bugün ise yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİK UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Isparta, Burdur, Muğla içinse sarı kodlu uyarı yapıldı.
SARI
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
TURUNCU
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
MARMARA
EDİRNE 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
ADANA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
ANKARA 4°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU 2°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ 7°C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
KARS 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
MALATYA 8°C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN 10°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI