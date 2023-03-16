16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ayrıca hemen her yerde yağış görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerine karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malarya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinde seyredecek. Kuzey ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde olacak.15 Mart Çarşamba günü başta Şanlıurfa olmak üzere Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Mardin'de şiddetli yağışlar etkili oldu. Bugün ise yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Isparta, Burdur, Muğla içinse sarı kodlu uyarı yapıldı.Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.EDİRNE 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıDENİZLİ 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.HATAY 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 4°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıKONYA 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıSİVAS 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurluBOLU 2°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 6°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 7°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıELAZIĞ 7°C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.KARS 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.MALATYA 8°C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.ADIYAMAN 10°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 10°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 9°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 10°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.