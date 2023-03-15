Tunceli’de sağanak nedeniyle menfezler taştı, yollara kayalar düştü

Meteoroloji'nin Tunceli için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde yağış etkili oldu.Merkez ve ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, başta Pülümür ve Ovacık ilçeleri olmak üzere yüksek kesimlerde de kar yağışı etkisini gösterdi.Sağanak yağış nedeniyle bazı karayollarında bulunan menfezlerde taşmalar meydana geldi. Zaman zaman kaya düşmeleri de yaşanırken, karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yağışın ardından başlattıkları çalışmalara aralıksız devam ediyor.Kentte yağış devam ederken, yetkililer, sürücüleri, sel ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.