Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da okullara bir gün ara...

Şanlıurfa Valiliği, sele teslim olan kentte yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." denildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.' denildi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1️ gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.'