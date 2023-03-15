Şanlıurfa'da sel sularına kapılan vatandaşı kurtarmak yerine o anları kaydetti

Türkiye, doğal afetlerin içinden geçiyor.6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği kentlerde binlerce bina yerle bir oldu. Aynı zamanda 48 bini aşkın vatandaşımız da hayatını kaybetti. Devlet-millet işbirliği ile afet bölgesinde hummalı çalışmalara başlandı. Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçların karşılandığı bölgede vatandaşların yaraları sarıldı, hayatın normale dönmesi için büyük mücadeleler verildi.Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, depremin vurduğu Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da şimdi de sel felaketi yaşandı. Dün gece saatlerinden itibaren şiddetli şekilde etkili olan yağmurlu hava, cadde ve sokaklara göle çevirdi.Su taşkınlarının da yaşanmasıyla birçok evi su bastı. Sel sularına kapılan 10 kişi ise hayatını kaybetti.Kaybolan vatandaşlar için de arama çalışmaları hızlandırıldı.Ortaya çıkan görüntüler, sel felaketinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Son olarak paylaşılan bir video ise büyük tepki çekti. Yaşananları kayıt altına alan bir kişinin paylaştığı videoda, hemen yanında sel sularına kapılan bir vatandaşın olduğu görüldü. Kendisini kayıt altına alan selzede, yardım etmesi için elini uzattı. Videoyu çeken kişi ise kurtarmak yerine kayıt almaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan vido kısa sürede gündem oldu.