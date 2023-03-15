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Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, sel sularına kapılan bir kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı açıklamada, "Bazı yollarımız kapalı, vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarıyorum" dedi.

Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 15.03.2023 - 10:22 Güncelleme: 15.03.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

Dört kişi hayatını kaybetti

Sel felaketinde ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa, yoğun yağış sele neden oldu. Yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. Alt geçitte mahsur kalanlar, ekipler ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti

'Son yılların en yoğun yağışını aldı'

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, 'Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi' dedi.

Şanlıurfa'yı şiddetli yağışlar vurdu. Bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Yollardaki araçlar sürüklendi. O anları kayıt altına alan vatandaş, “Ya Rabbi sen merhamet et” diye bağırdı.

Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti

Evler, araçlar sular altında kaldı

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şanlıurfa'da sağanak yağışın etkili olmasıyla sel meydana geldi. Araçlar sürüklenerek hurdaya dönerken, Balıklı Göl taştı. Meteoroloji, yağışların bir gün daha devam edeceğini açıkladı. Sele kapılan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Abide Kavşağı'nda can pazarı

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

'Kayıp ihbarları var'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehirdeki son durumu aktardı. Beyazgül, 'Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz' açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti
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