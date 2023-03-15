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Sağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştü

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken, Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak'ta ise suyla dolan alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı. Kayapınar ilçesinde ise anayola yıldırım düştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Ekleme: 15.03.2023 - 22:19 Güncelleme: 15.03.2023 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Sağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştüSağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da şimdi de sağanak yağış etkili oluyor.

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Sağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştü

Yollarda biriken su nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak'taki alt geçit suyla doldu. Alt geçitte bazı araçlar mahsur kalırken, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştü

Anayola yıldırım düştü

Kentte etkili olan sağanak yağış sürerken, Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü. Yaklaşık 75 metre mesafedeki alanda etkili olan yıldırım düşmesinde şans eseri yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışın saat 24.00'e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Sağanak yağışların etkili olduğu Diyarbakır'da anayola yıldırım düştü

Vali Su, paylaşımında, 'Değerli hemşehrilerimiz kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece saat 24.00'e kadar da yağışın aynı şiddetle süreceği beklendiğinden dikkatli olmaya lütfen devam edelim” ifadelerini kullandı.

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