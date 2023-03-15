Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.