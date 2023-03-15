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OHAL kapsamında 3 kararname daha Meclis'e sunuldu

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Meclis'e ulaşan OHAL kararnamesi sayısı, 9 oldu.

Ekleme: 15.03.2023 - 16:43 Güncelleme: 15.03.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
OHAL kapsamında 3 kararname daha Meclis'e sunuldu
Türkiye felaketle felaketlerle uğralıyor...

Kahrmanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde hasar oluştu.

48 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği afet bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan felaket bölgelerihde OHAL ilan edildiğini bildirdi.

Bu kapsamda Türkiye Büyük Meclisi'nde yeni kararlar verildi.

Deprem bölgesinde ilçe bazında cazibe merkezleri programında alınan bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için Değerlendirme Komitesi kararı olmadan, yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi amaçlandı.

Ayrıca kalkınma ajanslarının yönetim kurulu yetkilerinin genel sekreter tarafından kullanılabilmesi, deprem bölgesi dışındaki kalkınma ajanslarının deprem bölgesine yönelik destek programı uygulayabilmesi, kalkınma ajanslarının bölge yararına taşınmazlar hariç kiralama ve satın alma yapabilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Canlı hayvan ve şeker yardımı yapılacak
Tarım alanında ilişkin tedbirlerin olduğu kararnamede; afet bölgesinde arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine bir defaya mahsus olmak üzere canlı hayvan ve şeker yardımı yapılması öngörüldü.

Yeni sanayi iş yerlerine yönelik düzenleme
Sanayi iş yerlerine ilişkin kararnamede ise afetten etkilenen sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerlerin belirlenmesi, belirlenen sanayi alanlarında imar planları, imar değişiklikleri ve itirazları süreçlerinin 3'er günde tamamlanması öngörüldü.

Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı iş yerlerinin veya inşaatı devam eden iş yerlerinin maliklerinin talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yerinde yeni sanayi iş yerlerinin yaptırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi.

OHAL kararname sayısı 9 oldu
3 kararname de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, Meclis'e ulaşan OHAL kararnamesi sayısı, 9 oldu.
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