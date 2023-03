O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bazı uzmanların İstanbul'da şiddetli bir deprem beklendiğini yönünde yaptığı açıklamalar kentte yaşayanlarda tedirginliğe neden oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar deprem ve doğal afet anında ne yapabilecekleri konusunda alternatifler ararken, akla ilk gelen şeylerden birisi de Trakya'dan arsa bakmak oldu.Online emlak ilan sitelerinde arama trafiği katlanırken, talebin artması sahada da somut bir şekilde görüldü.Yatırımcılar, başta İstanbul'un Trakya'ya açılan kapısı Silivri ve Çatalca olma üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgeleri; Kırklareli merkez ile Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde arsa arayışına başladı.Vatandaşların, içerisine konteyner, tekerlekli mobil ev (tiny house) ve prefabrik koyabileceği ve doğal afet anında bu yapılarda kalabileceği arazi talebinde bulunduğu görüldü. Artan ilgi nedeniyle de fiyatlarda hareketlilik yaşanırken, uzmanlar, yatırımcılara dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök'ün yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ilçedeki arsalara ilginin katlandığını belirterek, bölgeye arazi almak için her gün çok sayıda vatandaşın akın ettiğini söyledi.Altınkök, 'Önceden talepler sadece yatırım amaçlı gelirken, depremlerin ardından vatandaşlar, şu anda 'herhangi bir doğal afet anında gelip kalmak için' yer arıyor. Daha önce bunu Kovid-19 döneminde görmüştük. Vatandaşlar zor zamanlarda sığınabilecek bir yere ihtiyaç duyuyor' dedi.Silivri'ye artan ilginin art niyetli kişileri de harekete geçirdiğini dile getiren Altınkök, yatırımcılar için şu uyarılarda bulundu:'Son zamanlarda ilanların hemen hepsinde 'konteyner koyabilirsiniz', 'prefabrik ev ya da tiny house koyabilirsiniz' gibi ifadeler yer almaya başladı. Böyle bir pazarlama taktiğinin başladığını görüyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. İmarı bulunmayan hiçbir arsaya ya da tarlaya hiçbir şey koyamazsınız. Alıcılar, almak istediği gayrimenkul ile alakalı ilgili belediyeden araştırma yapmadan kesinlikle alım yapmamalılar.'Altınkök, alıcılara, özellikle bölgede yer alan kayıtlı emlakçılar ile çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, vatandaşların yatırım iştahını fırsata dönüştürmek isteyen kötü niyetlilerin bulunabildiğini vurguladı.Mustafa Altınkök, imarlı arsaların yanı sıra tarlalara da ilginin arttığını, bu ilgi nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığını, vatandaşların alım yaparken arsanın değerini de iyice araştırması gerektiğini söyledi.Şu anda Silivri'ye arsa almak için gelen her 5 kişiden 4'ünün imarlı arazi, birisinin ise tarla almak istediğini dile getiren Altınkök, konutlara ilginin daha düşük olduğunu anlattı.Altınkök, 'Bir yer alıyorsunuz, oraya yapılacak binanın belediye hizmetlerinden faydalanıp faydalanmayacağı, gerekli yapılaşma şartlarının bulunup bulunmadığı gibi konularda belediyeden gerekli bilgileri almadan alım yapılmamalı. Aracıdan alınan bilgileri belediye imar planları ile karşılaştırmak gerekiyor' şeklinde konuştu.Artan talep nedeniyle gayrimenkul sahiplerinin elllerindeki arsaları çıkartmak istemediklerini belirten Altınkök, bu nedenle daha önce anlaşması yapılan satışların bile iptal olabildiğini sözlerine ekledi.Çerkezköy Emlakçılar Derneği Başkanı Daimi Tavan da özellikle Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray, Kırklareli'nin ise merkez, Vize ve Pınarhisar ilçelerine yatırımcıların yoğun ilgisinin bulunduğunu söyledi.İstanbul'un Trakya sınırında kalan Silivri ile Çatalca'nın kuzey kesimlerine de ilginin yüksek olduğunu dile getiren Tavan, genel olarak Trakya'nın ise depremin ardından yatırımcıların cazibe merkezi olduğunu anlattı.Tavan, 'Bölgede arsa talebi yüzde 200 artmış durumda. Sadece vatandaşlar değil İstanbul'daki sanayicilerin de ilgisi yüksek. Onlar da muhtemel bir depremde sıkıntı yaşamamak için üretim yerlerini Trakya'ya kaydırmak istiyorlar. Şu anda bu noktada ciddi talep olmasına rağmen arz yok denecek kadar az' diye konuştu.Daimi Tavan, vatandaşların en çok 500 bin TL ile 1 milyon TL aralığında arsa talebinde bulunduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:'Üreticiler için yetersiz arz olsa da vatandaşlar için bölgede yeterli arsa bulunuyor. Arsa almak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken konular var. Tarımsal niteliğe sahip arazilerde hiçbir şekilde yapılaşma yapılamaz. Bunu göz önünde bulundurarak alım yapmaları gerekiyor. Zaman zaman arsaya dönüştürmeden tarla vasfına sahip araziler hisselendirilerek satılıyor. Bu yatırımcı için problem oluşturabiliyor. Yatırımcılar aldıkları arsanın imara açık, gerçek anlamda imarlı ve ifrazlı olmasına dikkat etmeli. Fiyatlarda da köpük olabiliyor. Bu noktada da yatırımcılar iyi araştırma yapmalı'Tekirdağ ve Kırklareli bölgesinde emlak danışmanlığı yapan Fatih Karatepe ise bölgeye artan ilginin yetkisiz çalışan emlakçıları da harekete geçirdiğini belirterek, zaman zaman mağduriyetler yaşanabildiğine işaret etti.Karatepe, 'Yatırımcılarımızda isteğimiz, 'taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip emlak danışmaları' ile çalışmaları. Aksi takdirde daha sonra bize gelen ve yatırımlarının heba olduğunu belirten vatandaşlarımızın varlığına şahit oluyoruz' şeklinde konuştu.Çeşitli emlak sitelerinde asılsız bilgilerin yer aldığı ilanlarla müşterileri çekmeye çalışan fırsatçıların bulunduğunu dile getiren Karatepe, yatırımcıları 'iyi araştırma yapmaları' noktasında uyardı.Gayrimenkul uzmanı Abdulkadir Tanrıver, deprem sonrası bölgede yoğun bir hareketlilik yaşandığını, yatırımcıların büyük veya küçük fark etmeden bir arsa almak için kendilerine ulaştığını söyledi.Tanrıver, 'Vatandaşlar, deprem anında İstanbul'dan ayrılıp başını sokabileceği bir yer olmasını istiyor ve 'en azından bir konteyner koyabileceğim yer istiyorum' diyor. Bu taleplerin artması tabii ki fiyatları da yukarı yönlü etkiliyor. Ancak bölgede hala her türlü yatırımcı için gayrimenkul bulunuyor' ifadelerini kullandı.