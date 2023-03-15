Millet İttifakı liderleri, Şanlıurfa'da yuhalandı...

Yaşanan sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa'ya giden Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener, bölge sakinleri tarafından "Burası siyaset yapma yeri değil, acımız var" denilerek yuhalandı.

Depremin etkilediği illerden olan Adıyaman ve Şanlıurfa'da sağanak yağış sele neden oldu.Meydana gelen sel felaketinde 14 vatandaşımız hayatını kaybetti.Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İyi Parti Lideri Meral Akşener, Şanlıurfa'ya gitti.Selin etkilediği bölgede açıklama yapan liderler, bölge halkı tarafından protesto edildi.'Burası siyaset yapma yeri değil, acımız var.' diyen vatandaşlar 3 lidere de tepki gösterdi.Medyascope'un haberine göre vatandaşlar daha sonra liderleri yuhaladı.