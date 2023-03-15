Kılıçdaroğlu'nun IMF sinyali sonrası İngiliz ekonomist açık açık yazdı: Kollarını Batı'ya açacak

Türkiye'nin ekonomide yerli ve milli bağımsız adımları atabilmesi için uyguladığı Türkiye Ekonomi Modeli'nin tersi bir politika izleyeceğini açık açık ifade eden 6'lı koalisyon, her fırsatta Batı'ya mesaj vermekten geri durmuyor.KILIÇDAROĞLU'NDAN KREDİ ALMA VAADİDeprem bölgerini ziyaret ederken basına demeç veren 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu projelerini anlatacağı yerde 'Kredi alma' taahüdünde bulunarak IMF'ye göz kırpmıştı.'YARDIM DA KREDİ DE ALABİLİRİZ'CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz' ifadelerini kullanmıştı.İNGİLİZ EKONOMİST AÇIK AÇIK YAZDIKılıçaroğlu'nun bu sözleri Batı dünyasının dikkati çekerken İngiliz ekonomist Timothy Ash, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Kılıçdaroğlu'nun seçime kazanması halinde Türkiye'nin yönünü Batı'ya döneceğini yazdı.'TÜRKİYE YENİDEN KOLLARINI BATI'YA AÇACAK'Timothy Ash, 'Kılıçdaroğlu Mayıs'ta seçimi kazanırsa Türkiye yeniden kollarını batıya açacak. Kemal Bey'in ilk ziyareti kesinlikle Washington DC ya da Brüksel'e olacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk patlamasıyla geri dönecek.' ifadelerine yer verdi.