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İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için ne kadar diretse de istediği sonuca ulaşamadı. Mansur Yavaş ve İmamoğlu planı tutmayan Akşener masayı dağıttıktan sonra da tekrar masaya dönmeye mecbur kaldı. Akşener'in partisinin grup toplantısında "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır." sözleri ise parti sıralarını memnun etmedi. Partililerin zoraki alkışı ve mutsuz görüntüleri dikkat çekti.

İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti
Ekleme: 15.03.2023 - 20:55 Güncelleme: 15.03.2023 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti
6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını seçse de aralarındaki kriz perde arkasından hala sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için diretmiş ancak sonuç alamamıştı.

İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti

İYİ Partili kurmaylar ise masaya tekrar dönülmesinin ardından sessizliğe gömülse de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmadıkları kamuoyunca biliniyor.

İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti

Tüm bu yaşanan tartışmaların gölgesinde İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, 'Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.' sözlerini kullanırken parti sıralarınından gelen az alkış ve memnuniyetsiz ifade dikkat çekti.

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