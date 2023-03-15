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Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ekleme: 15.03.2023 - 11:21 Güncelleme: 15.03.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanlığı'ndan NATO görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, 'Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.' denildi.

ÖNCE FİNLANDİYA

NATO'ya üyelik için Türkiye ile müzakereler yürüten İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya'nın ülkesinden önce İttifak'a üye olma ihtimalinin arttığını açıkladı.

Başkent Stockholm'de İsveç'in NATO Başmüzakereci Oscar Stenström ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kristersson, son haftalarda yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini onaylamasının giderek netleştiğini söyledi.

“İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki NATO müzakereleri kısa bir aradan sonra Şubat ayı sonunda yeniden başladı ancak şu ana kadar ülkeler bir çözüme ulaşamadı” diyen Kristersson, bununla birlikte Türkiye'nin son zamanlarda, yalnızca Finlandiya'nın başvurusunu onaylamaya hazır olabileceğini ima ettiğini kaydetti. Ülkesinin, Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan girmesi gibi bir durumun üstesinden gelmeye hazır olduğunu da vurgulayan Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de, genellikle bunun gerçekleşmesi halinde uzun vadeli bir sorun oluşturmayacağına işaret ettiğini söyledi.
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