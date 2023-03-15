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Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz, cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili yaptığı açıklama dış basında geniş yankı buldu. Avrupa basını gelişmeyi “İsveç dışarıda kaldı” “Korkulan oldu” yorumlarıyla duyurdu.

Ekleme: 15.03.2023 - 18:48 Güncelleme: 15.03.2023 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, 'Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız.' dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, 17 Mart Cuma günü Türkiye'ye geleceği hatırlatılarak 'Haftaya Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi çözülür mü? Bu konu Meclise gelir mi?' sorusu üzerine Erdoğan, 'Süreç neyse o süreci işleteceğiz. İnşallah, hayırlısı. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı

Associated Press haber ajansı gelişmeyi 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ima etti' başlıklı haberiyle duyurdu. Haberde 'Türkiye hükümeti, İsveç'i terör örgütleri ve Kürt gruplara karşı çok yumuşak olmakla suçluyor' denildi.

Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı

'İsveç basınında dışarıda kaldık mesajı'

İsveç merkezli Aftonbladet 'İsveç dışarıda' kaldı yorumunda bulundu. Haberde üyelik için iki ülkenin birlikte başvurduğu ancak Finlandiya'nın gerekli onayı almaya yakın olduğu bilgisine yer verildi.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO başvurusunu 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye seçimleri öncesinde onaylayacak' ifadesi yer aldı.
İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır. Ancak İsveç'in üyeliğini ayrı değerlendirecek' başlığı ile okurlarına sundu
'Terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmadığı için Ankara'nın onayını alamayan İsveç, birlikte başvurduğu Finlandiya'nın kendisinden önce üye olmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu. İsveç basını uzun bir süredir bunun ülke için en kötü senaryo olacağını yazıyordu.'

Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı

'Finlandiya NATO'ya İsveç'ten Önce Katılabilir'

'Finlandiya NATO'ya İsveç'ten Önce Katılabilir' diyen Foreign Policy, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un bu durumu dün yaptığı açıklama ile kabullendiğinin altı çizildi.
Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini İsveç'ten bağımsız olarak onaylamayı planlıyor' dedi.

Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı

Terörle mücadeleyi ilgilendiren yasa

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki son görüşmeler geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında yapılmıştı.

İsveç, 2022'de 'terörle mücadelede güvenlik güçlerinin alanını daha da açmak için' anayasada değişikliğe gitmişti.

1 Ocak 2023'de yürürlüğe giren anayasa değişikliklerinin ardından 'terörle mücadeleyi ilgilendiren' birçok yasada da uyum çalışması yapılmıştı.
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