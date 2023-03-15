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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Ekleme: 15.03.2023 - 12:22 Güncelleme: 15.03.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Afet üstüne afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Felakette hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bakanlarımız koordinasyonu sağlıyor. Rabbim beterinden korusun.

Felaket bölgesi 600'e yakın müstakil deprem büyüklüğünde artçı ile sarsılmayı sürdürdü. Ağır kış şartları döneminde felakete yakalandık. Yıkımın ve kışın zorluklarını aşarak bölgeye koştuk. Bakanlarımız felaketten birkaç saat sonra deprem bölgesine ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı. Mülki idare amirlerimiz, sahadaki personellerle çalışmaları destekledik. Ülkemizdeki tüm arama kurtarma ekiplerini, 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerini, belediyelerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, ormancılarımız, DSİ'cilerimizi, STK'larımızı, gönüllülerimizi, ihtiyaç duyulan kim varsa bölgeye yönlendirdik. Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bin personeli bölgeye yönlendirdik. 272 bin kamu görevlimiz, gönüllülerimiz ile yarım milyon insanımızı görevlendirdik.

Yıkım öylesine büyüktü ki, her bir arama kurtarma personelini bir inşaat göndersek, yine de yıkıma yetişmek mümkün değildi. Türkiye bugüne kadar dünyada bir depremde görülen en büyük arama kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Yıkımın altında kalan vatandaşlarımız buna rağmen söylemlerinde haklıdır.

Milletimizin, alicenaplığı, metaneti ve bize güveni karşısında diyecek söz bulamıyorum. İnşallah milletimize mahçup olmayacağız. Ölenleri geri getirmek elbette elimizde değil ama geride kalan vatandaşlarımızı yaşama bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapmaktayız. 11 ilimizde evleri yıkılan, hasar göre ya da evlerine giremeyenlerin gıda ve barınma ihtiyaçları konusunda ihtiyaçları giderdik. Milletimiz asrın felaketinde asrın fedakarlığını gösterdi.

Otelleri, misafirhaneleri, boş evleri, yurtları bu depremzedelerimizin barınması için açtık. Deprem bölgesinde kalan 2 milyon 400 bin insanımıza 433 bin çadırda ve sayıları her geçen gün artan konteynerlerde barınma imkanı sağladık.

Konteyner kentleri yaygınlaştırarak vatandaşlarımızı daha insani şartlarda yaşatmak için çalışıyoruz. Taşınma ve kira yardımları ile kendi barınma ihtiyaçlarını sağlayanlara yardımcı oluyoruz. Vefat edenlerin yakınlarına 100'er bin lira destek ödemesi yapıyoruz. 3.7 milyon öğün yemek çıkarıyoruz. Psiko sosyal destek gruplarımız 9500'ü aşkın personelle depremzedelerimizin yanında yer alıyor. Üretim ve istihdamı desteklemek için, üreticilerimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz için ayrı ayrı programlar açıklayarak devreye alıyoruz.

Üretim ve istihdamı artırmak için her türlü desteği sağlamakta kararlıyız. Depremde hasar gören, yol, su , doğal gaz, haberleşme altyapısını kısa sürede hizmet verebilir hale getirdik.

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