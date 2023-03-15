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Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti. Fahriye Yıldırım'ın cenazesi, Çekmeköy'de bulunan Alp Kaya Camii'nde düzenlenen töreninin ardından defnedilmek üzere Çekmeköy Mezarlığı'na götürüldü.

Ekleme: 15.03.2023 - 19:22 Güncelleme: 15.03.2023 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım son yolculuğuna uğurlandıAK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım (84), yaşlılığa bağlı hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetti.Fahriye Yıldırım için, Çekmeköy Alp Kaya Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Binali Yıldırım, törenin düzenlendiği avluda taziyeleri kabul etti.

Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve çok sayıda siyasi isimle birlikte Yıldırım ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.

Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazını kıldırdı.Törenin ardından Binali Yıldırım kısa bir konuşma gerçekleştirerek cenazeye katılanlara teşekkür etti. Fahriye Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Çekmeköy Mezarlığı'na götürüldü.

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