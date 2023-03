Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...HDP'Lİ SANCAR: CHP-HDP GÖRÜŞMESİ' BAŞLIĞI DOĞRU DEĞİLOsman Gökçek, “Mithat Sancar, Sayın Akşener'e göre çok daha fazla görüşmeleri ile ilgili konularda çok daha doğruları söylüyor. Maalesef burada İYİ Partililerin gönlü kırılmasın diye, İYİ Parti'li seçmenlerin kendilerinden uzaklaşmaması adına Meral Akşener bir takım şeyleri ortaya döküyor, konuşuyor. Ama aslında bunların hiç birinin gerçekçiliği yok. Bunun gerçekçiliğinin olmadığını biliyorsunuz son günlerde çok gündeme gelen Selahattin Demirtaş'ın mektubuyla göstermek istiyorum. Kendilerine bu kadar uzak olmuş olsalar sizce Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'e bir mektup yazar mı? Bence yazmaz.” dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Bu mektubun özellikle bazı kısımları benim çok ilgimi çekti. Selahattin Demirtaş kalkıpta bu mektubu cezaevinden yazma gibi bir düşüncenin içerisine girmişse demek ki Meral Akşener'e o kadar da uzak değil. Birinci paragraftan başlayalım. Demirtaş ‘Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz.' diyor. Bir kere bir belediye başkanlarını ve orada bulunan genel başkanların hepsini över bir şekilde mektubuna başlıyor. İkinci sayfaya geçtiğimiz zaman ‘HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek.' diyor. Yani ‘Biz size destek verirsek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilirsin, biz size destek verirsek bakanlık alabilirsin' diyor. Peki buna karşılık hiç İYİ Parti'den ya da Meral Akşener'den veya o cepheden buna karşı bir cevap veren görüyor musunuz? Hayır, yok. Sessizlik aslında bu işi kabul ettiklerinin en büyük göstergesi. Yine Selahattin Demirtaş, ‘Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için ‘istemem' demediğinizi de hatırlatırım.' diyor. Yani, ‘Yerel yönetimlerde ben Mansur Yavaş'ı seçtirdim HDP olarak. İmamoğlu'nu seçtirdim. Tunç Soyer'i seçtirdim. Bunlara oy atarken sen, bizim oyumuzu istemediğini demedin. Şimdi neden bizim istemiyorum diye bir havaya giriyorsun?' demiş. Bunun sorusunu sormuş. Haklı da bir soru sormuş. Üstüne basarak söylüyorum, HDP ile siyasi görüşüm çok zıt ama kürtleri çok severim. Ama kalkıp ta Selahattin Demirtaş'ın burada yazdığı ve söylediği tabirler aslında doğru olan işler. Genel seçimlerde Mansur Yavaş 227 bin tane HDP oyunu Ankara'da nasıl aldı? Mansur Bey'e mi verdiler? Hayır, Millet İttifakı'nın adayı dediler, getirdiler ve oyu verdiler. Ekrem İmamoğlu'nda da aynı şekilde. O zaman niye İYİ Parti ses çıkartmadı? Zaten İYİ Parti, HDP ile ittifak yapıyor ki. Bunu yapmadığını söylememiz bence yanlış oluyor.‘Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz?' diye bir soru soruyor Meral Akşener'e ve en son diyor ki, ‘Seçmeler arasında bir arada durmakla ilgili hiçbir sorun yokken siyasi öncülerin de topluma layık olması gerektiğine inanıyorum.' diyor. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Selahattin Demirtaş dediğimiz kişi ne istiyor diye düşünürsek, istediklerinden birincisi ‘Abdullah Öcalan teröristbaşının dışarı çıkması.' Selahattin Demirtaş'ın en büyük arzularından bir tanesi bu ve Selahattin Demirtaş bunu hiç saklamıyor. Diyor ki, ‘HDP'ye oy veren her vatandaş Abdullah Öcalan teröristbaşının dışarıya çıkması için oy veriyordur.' Bunu ben demiyorum, Selahattin Demirtaş diyor. “ ifadelerini kullandı.PERVİN BULDAN SKANDAL İSTEK!Pervin Buldan'ın söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Kandil'deki arkadaşlar, dostlar, kardeşler dediği kişilerin Türkiye'ye gelmesi gerektiğini söylüyor. Ne istiyor? Siyaset yapmalarını istiyor.Ben şunu düşünmek zorundayım bir seçmen olarak, attığım her oyda Mehmetçiklerime kurşun sıkan, askerimi şehit eden, jandarmamı ve emniyetimi şehit eden, Taksim'de bomba patlatanların talimatını verenlerin şehre gelen siyaset yapmasını istiyorsak o zaman HDP ile iş birliği yapan bu ittifaka oy atmanız gerekecek. Kendileri bunu kapalı konuşmuyorlar. Aleni bir toplumun içerisine çıkıyor Pervin Buldan, ‘Kandil'deki dostları, arkadaşları, kardeşleri Türkiye'ye gelmeli, Türkiye'de siyaset yapmalıdır.' diyor. ‘Ayrıyetten bu kişiler Hakkari'de, dağlardaki kardeşler onlarda gelip siyaset yapmalıdır.' diyor. Teröristlere kardeş diye hitap ediyor ve ‘onlarda gelip siyaset yapmalıdır' diyor. Bu ne demek? İYİ Partililer bu konuya niye ses çıkartmıyorsunuz?” dedi.PKK ELEBAŞI KARASU: ALTILI MASA UMUT YARATTITeröristbaşı Mustafa Karasu'nun söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Sayın Cumhurbaşkanının FETÖ gitmesini istiyor, PKK gitmesini istiyor, Kılıçdaroğlu gitmesini istiyor, 6'lı masada gitmesini istiyor. Hepsinin ortak düşüncesi Sayın Cumhurbaşkanının gitmesi...Altılı masaya güveniyorum. Üstlerine düşeni yapacaklar.' diyor. Kim diyor? Bir teröristbaşı... İkincisi ‘AK Parti ve MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik.' diyor. Üçüncüsü, ‘Altılı masa bir umut yarattı.' diyor. Altılı masanın umut yarattığını bize söyleyen ve kabul ettirmeye çalışan kişi kim? Teröristbaşı Mustafa Karasu... Şu lafa altılı masadan bir tane cevabını veren var mı? Yok, sessizlik hakim...” ifadelerini kullandı.İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: KILIÇDAROĞLU HDP İLE GÖRÜŞEBİLİRİYİ Parti Sözcüsü Zorlu'nun ‘Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşebilir.' söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “İYİ Parti'li yöneticiler insanların aklıyla dalga geçmeyin. Adamlar kaymakam istiyor kaymakam. Ne anlatıyorsunuz? Andullah Öcalan teröristbaşının heykelini dikmek istiyorlar. Özerklik istiyorlar yerel yönetimlerde. PKK terör örgütünün silahlı bir halk hareketi olduğunu söylüyorlar. Pervin Buldan, dağdaki teröristlere, ‘Getirin şehirde bunlar siyaset yapacak' diyor. Hala bizim gözümüzün içine bakarak ‘Cumhuriyetin şu ilkeleriyle problemleri yoksa görüşebiliriz.' diyorlar. Var problemleri, daha ne istiyorsunuz problem olması için? Senin ailendeki bir polis, asker şehit olsaydı bu kadar rahat konuşabilir miydin? İYİ Parti'nin Sözcüsü sana sesleniyorum...” dedi.HALK TV'DE ‘KILIÇDAROĞLU'NA SUİKAST' İDDİASI!Osman Gökçek, “Buradan şöyle bir şey anladım. ‘Bir duyumum var. Bu konu ile alakalı bir bilgim var.' diyor. Sizin bir bilginiz varsa ne yapmanız gerekir. Savcılığa şikayet et, emniyete şikayet et. Bana bir suikast yapılacağını ben bileyim, emniyete giderim savclığa giderim. ‘Böyle bir duyumumuz var. Bir mafya bana suikast yapacakmış, isimleri bunlar. Lütfen gerekeni yapın.' derim. Böyle bir şey yok.” dedi.CHP'Lİ KUŞOĞLU'NDAN ‘YAVAŞ VE İMAMOĞLU' MESAJI!Gökçek, “Ben Sayın Bülent Kuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Başından beri milletin aklıyla dalga geçilmesinin önüne geçilmiş. ‘Yok öyle birşey' demiş. İmamoğlu'nun, Yavaş'ın yan yana gezdiğine bakmayın. İstifa etmek zorundalar. İstifa edince ne olacak? İstanbul ve Ankara belediyeleri AK Parti'ye geçiyor. Meclis çoğunluğu çünkü AK Parti'de. Peki Kılıçdaroğlu buna müsade eder mi? Hayır. Yani bir sonraki seçime kadar en azından iktidar olsalar dahi bunu yapabilmelerinin mümkün olmadığını söylüyorlar.” dedi.FETÖ FİRARİSİNDEN ALTILI MASA PAYLAŞIMI!Burak Çopur'un, ‘ Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim. Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleini masayı birleştidi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte.' şeklindeki paylaşımı hakkında konuşan Gökçek, “İzleyenler bunu düşünmeli. Bir FETÖ terör örgütünün firarisi olan bir kişi ‘İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz' nasıl der. Bu neyin gücü? ‘Masaya baskıyı biz kurduk' diyor. Nasıl yaptınız bunu? Sosyal medyada milyonlarca hesap açılmış diyorlar. Bu hesaplar vasıtasıyla Sayın Akşener'e bir baskı mı kurdunuz? Yoksa bilmediğimiz bir şekilde mi baskı kurdunuz? İYİ Parti ve HDP arasındaki iyileşmeyi nasıl sağlayacaksınız? Demek ki buralara nüfus ediyorlar. Bu çok önemli. PKK terör örgütü altılı masayı umut olarak görüyor. FETÖ'cüler ‘masayı baskıyla biz kurduk. HDP ile İYİ Parti'yi de birleştireceğiz.' diyor. Altılı masa ile ilgili benim olumlu bir şey konuşmamı bekliyor, altılı masaya oy verenler. Demokratik bir ortamda , demokratik bir seçimle ilgili birşey konuşmuyoruz ki biz. Bunlar terör örgütü mensupları.” ifadelerini kullandı.SAADET PARTİSİ'NDE KILIÇDAROĞLU KRİZİ!Gökçek, “Ben Saadet Partisi'nin içerisinden ciddi kopmalar bekliyorum. Bunları önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz gibi. Çünkü özellikle rahmet Erbakan hocamıza karşı bu yapılan hareketlerden ötürü çok ciddi bir rahatsızlık var. Ben, Saadet Partisi'nin de hayatındaki en büyük hayal kırıklığına uğrayacağı bir sürece doğru gittiğini görüyorum. Artık bence Saadet Partisi diye bir parti kalmamıştır. Bunun önümüzdeki sürecin içerisinde göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na kaç tane vekil alırlarsa artık ömürlerini onunla devam ettirirler. Ama ondan sonraki sürecin içerisinde Saadet Partisi diye bir partinin kalabileceğini düşünmüyorum. Artık çizgisinden çıkmıştır. O partiye oy veren herkesin hayallerini yıkmıştır.” dedi.KARAMOLLAOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMEYENLERE ‘CAHİL' DEDİOsman Gökçek, “Temel Karamollaoğlu ben size şunu söylemek istiyorum. Siz kendi çıkarlarınız için acaba Saadet Partisi'ni harcamış olabilir misiniz? Mesela kendi aileniz için... Sizin aileniz için bir söz verildi mi size?Cahilmiş... Niye Cahil? Başörtüye karşı düşmanlık yapan Kılıçdaroğlu'na karşı çıktıkları için mi cahil Saadet Partililer? Bence siz cahilsiniz ve Saadet Partililere ihanet ediyorsunuz. dedi.” dedi.İMAMOĞLU, ‘İSTANBUL'UN DEPREM SORUNUNU 5 YILDA ÇÖZERİM' DEMİŞTİ!Osman Gökçek, “Atılır da böyle mi atılır? Hani toplum içinde derler ya boş alan bulmuş atıyor diye. Böyle bu kadar atılamaz. Yani vatandaşın aklıyla dalga geçiyorlar. İstanbullular lütfen depremle ilgili konularda İBB'nin söylediklerine inanmayın. Siz kendi işinizi kendiniz yapma noktasında ve Çevre Bakanlığı'yla irtibata geçerek kendi güvenliğiniz açısındaki noktalarda yardım isteyin. 5 yılla 100 yılı ayıramayan bir belediye başkanı size ne verebilir? O kendi reklamlarıyla uğraşıyor.” dedi.