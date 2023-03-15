'Arkadaşlarım planlama yapıyor' demişti! Kılıçdaroğlu HDP'ye gidiyor
HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Bu açıklamanın ardından konuşan Kılıçdaroğlu, 'arkadaşlarım planlama yapıyor' ifadelerini kullandı. O program netleşti. 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.
EŞ GENEL BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞECEĞİM DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi denkleme ekleme planları yapıyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, 'Ziyarete bekliyoruz' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu, CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, 'HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim.' dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmeye dair Murat Sabuncu'ya konuştu. Kılıçdaroğlu, 'HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar.' dedi.
HDP İLE GÖRÜŞMEYE İYİ PARTİ SESSİZ
HDP'nin, 'Millet İttifakı temsilcisi olarak görüşeceğiz.' açıklaması sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrilmişti. İYİ Parti, HDP'nin açıklamasına karşı sessiz kalmıştı.
MİTHAT SANCAR'DAN AÇIKLAMA: MİLLET İTTİFAKININ ADAYI İLE GÖRÜŞECEĞİZ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil.' ifadelerini kullandı.
'UZLAŞMA OLMAZSA KENDİ ADAYIMIZLA ÇIKARIZ'
Sancar, HDP'nin uzlaşma olmazsa kendi yoluna gideceğini belirtti.
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