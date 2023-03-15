'Arkadaşlarım planlama yapıyor' demişti! Kılıçdaroğlu HDP'ye gidiyor

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi denkleme ekleme planları yapıyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, 'Ziyarete bekliyoruz' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu, CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, 'HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim.' dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmeye dair Murat Sabuncu'ya konuştu. Kılıçdaroğlu, 'HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar.' dedi.HDP'nin, 'Millet İttifakı temsilcisi olarak görüşeceğiz.' açıklaması sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrilmişti. İYİ Parti, HDP'nin açıklamasına karşı sessiz kalmıştı.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil.' ifadelerini kullandı.Sancar, HDP'nin uzlaşma olmazsa kendi yoluna gideceğini belirtti.