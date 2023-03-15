Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Konyaaltı ilçesinde bulunan ceset üzerinde yapılan aramada, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Yaşar İlgen olduğu belirlendi.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında ceset bulundu.Dün akşam saatlerinde ceseti görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, cesedi Yat Limanı'na çıkardı. Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Yapılan araştırmada cesedin, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Yaşar İlgen'e ait olduğu belirlendi.İlgen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.