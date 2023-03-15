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Antalya'da ameliyat ettiği hastasından para alan doktor tutuklandı

Hastasından 'bıçak parası' adı altında 200 bin TL alan ortopedi doçenti Osman Civan, tutuklandı.

Ekleme: 15.03.2023 - 17:22 Güncelleme: 15.03.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da ameliyat ettiği hastasından para alan doktor tutuklandı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Osman Civan, iddiaya göre, adı açıklanmayan hastasından, ameliyat parası olarak 200 bin lira istedi.

Hasta, 160 bin lirayı verdiği doktora kalan parayı ameliyat öncesi vereceğini söyledi, ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Hastanede gözaltına alındı
Hasta, dün geri kalan 40 bin lirayı teslim ettiği sırada harekete geçen polis, Doç. Dr. Osman Civan'ı hastanedeki odasında gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Osman Civan, ifadesinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tutuklandı
Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Doç. Dr. Osman Civan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Hastanın refakatçısı tarafından dövülmüştü
Doç. Dr. Osman Civan, 11 yıl önce de hastanede darbedilmesi olayıyla gündeme gelmişti.

Osman Civan, hastanenin acil servisteki nöbeti sırasında tedavi amacıyla hastaneye gelen bir hastanın refakatçısı tarafından dövülmüştü.

Antalya'da ameliyat ettiği hastasından para alan doktor tutuklandı
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