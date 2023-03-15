Ali Babacan'dan HDP'ye masada 'yer açma' çabası: Terörle aralarına mesafe koydular

6'lı koalisyon 2023 seçimleri öncesi HDP'nin desteğini almak için taviz üstüne taviz verirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında HDP ve PKK ilişkisini görmezden gelerek konuştu.Ali Babacan, HDP'nin terörden yana olamayacağını söyledi. Babacan, HDP'nin TBMM çatısında olmasını önemsediklerini kaydetti.'HDP TERÖR OLAYLARIYLA ARASINA MESAFE KOYDU'Babacan, 'Son döneme baktığınızda HDP'nin de Türkiye siyaseti olduğunu görüyoruz ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Son terör olaylarının bazılarında HDP'nin o olaylarla kendi aralarında mesafe koyduğunu da gördük. ' ifadelerini kullandı.HDP'DEN PKK TERÖR ELEBAŞI ÖCALAN'A SELAM!HDP'li Sezai Temelli geçtiğimiz günlerde Almanya'da düzenlenen terör örgütü PKK etkinliğine katılmıştı. Temelli, kürsüde seçimde iktidarı göndereceklerini iddia ederek terör elebaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermişti. Temelli açıklamasında, 'Artık zamanıdır. Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun' demişti.