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Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklar afet bölgesi için seferber edildi. Çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ihtiyaç duyulan malzeme TSK uçakları ile bölgeye taşındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de sel felaketi için arama kurtma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Ancak yaşanan felaket üzerinden algı operasyonuna girişen İYİ Parti lideri Akşener, yaptığı paylaşımda ekiplerin TSK uçağı ile bölgeye nakledilmesini görmezden gelerek akılalmaz eleştirilerde bulundu.

Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
Ekleme: 15.03.2023 - 21:33 Güncelleme: 15.03.2023 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
Şanlıurfa ve Adıyaman, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bu kez de sel felaketini yaşadı. Sel nedeniyle evleri su bastı, caddeler adeta göle döndü. Can kayıplarının yaşandığı ve kaybolan vatandaşların da olduğu afet nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti

TSK UÇAKLARI SEL FELAKETİ İÇİN HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgede görev yapacak arama kurtarma ekipleri ve malzemelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla bölgeye taşındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bölgede görev yapacak AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma botları ile ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeler, farklı illerden kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla bölgeye taşınıyor.' ifadeleri kullanıldı.

Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti

ANKARA'DAN EKİP YOLA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, felakete müdahale etmek amacıyla 4 su altı arama kurtarma dalgıçı, 6 araç, 23 personel, 24 motopomp ve 8 jeneratörle yola çıktığını söyledi.

Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti

AKŞENER'DEN AKILALMAZ PAYLAŞIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak ekiplerin TSK uçağı ile bölgeye gönderilmesi görmezden geldi ve hükümeti eleştirdi. Akşener, 'Her ne kadar hükûmetin başı ve liyakatsiz ekibi, bu fedakârlığa destek olacağına köstek olmayı seçse de; Artık bu kötülüğün sonuna geliyoruz. Hiç merak etmeyin; Milletimizle birlikte tarih yazacağız!' dedi.

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Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
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