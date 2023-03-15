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Adıyaman ve Şanlıurfa'yı depremden sonra sel vurdu: 5 ölü, 5 kayıp...

Şanlıurfa'da, dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Adıyaman'da ise Vali Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Şanlıurfa ve çevresindeki şiddetli yağış akşama kadar devam edeceği açıklanırken, yağışın yarın etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor. Gelen son dakika bilgilerine göre 2 kenti vuran sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi, 5 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Adıyaman ve Şanlıurfa'yı depremden sonra sel vurdu: 5 ölü, 5 kayıp...
Ekleme: 15.03.2023 - 11:04 Güncelleme: 15.03.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman ve Şanlıurfa'yı depremden sonra sel vurdu: 5 ölü, 5 kayıp...

Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu. 2 kenti vuran sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi, 5 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'dan ise kayıp ihbarları geldiği bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise 'Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz. Ekiplerimiz oralara botlarla ulaşmaya çalışıyor. Helikopter için hava şartları el vermiyor. Tüm ekiplerimiz sahada şu an çalışıyorlar' dedi.

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA ACİL SERVİSİ SU BASTI, HASTALAR ÜST KATLARA TAŞINDI

Şanlıurfa'da Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda Trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

OKULLLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır' denildi.

ADIYAMAN'DAN BİR ACI HABER

Vali Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

'SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI'

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, 'Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi' dedi.

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şanlıurfa ve çevresindeki şiddetli yağış akşama kadar devam edeceği açıklanırken, yağışın yarın etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor.

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