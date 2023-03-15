Adıyaman ve Şanlıurfa'yı depremden sonra sel vurdu: 10 ölü, 3 kayıp...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu. Şanlıurfa'da 9 kişi hayatını kaybetti, Adıyaman'da sele kapılan konteynerdeki 1 kişi hayatını kaybetti.Adıyaman'da yağmur nedeniyle kentte depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde çadırları su bastı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştirildi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Sincik ilçesinde bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla araç trafiğine kapandı. Derenin taşması sonucu köprüde göçükler oluştu. Şanlıurfa'da da sağanak yağış nedeniyle yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamıyor.14:10 AFAD'dan yapılan açıklamada, Adıyaman'ın Tut ilçesi ile Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldiği belirtilerek, 'Adıyaman ili Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düşmüştür. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel görevlendirilmiştir. Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirilmiştir' denildi.13:30 Şanlıurfa'da sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesini su basınca çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi hastaneye yönlendirildi. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hastalar hızlı bir şekilde çevre hastanelere sevk edilirken, hastane içerisindeki suyun tahliye edilmesine başlandı. İtfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.13.20 Şanlıurfa'da 2 itfaiye eri kurtarıldı, Adıyaman'daki 3 kayıp vatandaşı arama çalışmaları ise sürüyor.12:33 Şanlıurfa'da Köprülü Abide Kavşağı'nın alt geçidine dolan suda kalan 2 itfaiye görevlisi, arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyecilerin kurtarılması, alkışlanırken, yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Sudan çıkarılan 2 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede dalgıç ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.12:23 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir' dedi.12:10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağı, gece saatlerinden sonra ise şiddetini azaltarak devam edeceği tahmin edilmektedir' denildi.12:03 Şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Anadolujet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak Adıyaman Havalimanı'na inemeyerek Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il olan Şanlıurfa'da ise rüzgar nedeniyle uçak seferlerine aksamalar yaşanıyor. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemeyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep'e, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.11:40 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanak yağmurun sele döndüğü Adıyaman'ın Tut ilçesinde incelemelerde bulundu. Bölgede kayıp 3 kişinin bulunmasına yönelik yürütülen çalışmaları takip eden Bakan Soylu, son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, gece başlayan yağışların sele döndüğünü ve aralarında biri 1,5 yaşında bebek 4 kişinin sel sularına kapıldığını ve bu kişilerden birisinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bölgede kayıp kişilerin bulunmasına yönelik yoğun çalışma yürütüldüğünü anlatan Bakan Soylu, '25 kilometrelik bir alanda aralarında dalgıçların da bulunduğu 163 kişiden oluşan 10 ekip arama kurtarma çalışması yürütüyor' dedi.11:36 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Ayhan, dün akşam başlayan ve hala devam eden yağışın sele dönüştüğünü belirtti. Sel sularının birçok bölgede etkili olduğunu kaydeden Ayhan, kent merkezindeki Abide Kavşağı alt geçidinde 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. Bölgede arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Vali Ayhan, eğitime ara verilen kentte bodrum ve zemin katlarda yaşayanlara güvenli bölgelere gitmeleri yönünde uyarıda da bulundu.