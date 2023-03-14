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Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antakya'da mezarlıklardaki Türk bayraklarının kaldırıldığı yönündeki iddiasının ardından Hatay Valiliğinden açıklama geldi. Hatay Valiliği, depremlerin ardından Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Bu bir bayrak merasimi değil. Burası siyasetin bu denli yapılabileceği bir yer değil. Ankara'da istediğiniz kadar yapabilirsiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma
Ekleme: 14.03.2023 - 20:36 Güncelleme: 14.03.2023 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte deprem felaketinde yıkımın yaşandığı Hatay'ı ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini yönünde açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma

'DEPREM BÖLGESİNDE YALAN ÜZERİNE SİYASET YAPIYOR'

Hatay'da mezarlıklardan Türk bayrağının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu, 'Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Sayın valimiz de bakan arkadaşlarımız da işin başından beri buradalardı.

Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik ve benim bunun talimatını verdiğime yönelik söylemde bulundu. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma

'BURASI SİYASET YAPILACAK YER DEĞİL'

Bakan Soylu,'Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara, niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Elinde İBB var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var, gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın burada çalışan insanları karıştırmanın ne anlamı var. Mezarlık yerini Denizli Belediyesi açmış. Bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiğinde insanların morallerini yükseltecek açıklamalar yapmasının doğru olabileceğini söylüyoruz. Ne olursunuz başkasını karalamaya yönelik adımlara atmayacak bir dönemdeyiz ve yerdeyiz. Burası siyasetin bu denli yapılacak bir yeri değildir, Ankara'da yapabilirsiniz. Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir. Biz bazen kendi kendimize şunu eksik yapıyorsunuz diyoruz, kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu desteğe ihtiyaç var' şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma

HATAY VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hatay Valiliği, depremlerin ardından Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca, alana asılı Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır.'

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