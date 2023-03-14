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Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü

Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında sıcak gerilim yaşandı. Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
Ekleme: 14.03.2023 - 20:34 Güncelleme: 14.03.2023 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
ABD ve Rusya arasındaki tehlikeli gerilim ajanslara son dakika koduyla düştü. Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını taciz ettiğini ve uluslararası sulara düşürdüğünü kaydetti.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM')dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) 'profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı' kaydedildi.

ULUSLARARASI SULARA DÜŞTÜ

Açıklamada, 'Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir.' denildi.

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü

'BİR DİZİ TEHLİKELİ EYLEM' VURGUSU

Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, 'Bizim MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu.' değerlendirmesinde bulundu.

'KENDİ UÇAĞINI DA DÜŞÜRECEKTİ'

Hecker, MQ-9'un düştüğünü ve kaybedildiğini aktararak Rus pilotun bu davranışının neredeyse kendi uçağının da düşmesine neden olacağını belirtti.

ABD'li general, 'ABD ve müttefik hava araçları uluslararası hava sahasında operasyon yürütmeye devam edecek ve Rusya'ya operasyonlarını profesyonel ve güvenli bir şekilde yapması çağrısında bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

ABD Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Karadeniz'de İHA uçuruyor.

Düşen MQ-9 İHA'sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz'de ABD'ye ait savaş gemisi bulunmuyor.

ABD RUS BÜYÜKELÇİSİNİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRDI

Öte yandan ABD, Karadeniz'de Rus savaş uçağının Amerikan İHA'sını düşürmesine ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
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Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
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