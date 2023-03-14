İranlı sahte polisler yakalandı

Mimar Kemalettin Mahallesi, Turanlı sokak üzerinde 3 Mart Cuma Günü meydana gelen olayda, polise başvuran Senegal uyruklu İ.F. (45) polis olduğunu söyleyen kişilerin kendisini durdurduğunu ardından 2 bin 622 dolar ile 17 bin lira parasını alarak kaçtı.Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin içindeki şüphelilerin mağdur İ.F.'nin yanına yaklaştıkları, bir süre konuştuktan sonra parasını alıp hızla kaçtıkları görüldü. Görüntülerde .F.'nin otomobile asılarak bir süre sürüklendiği de görülüyor.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kiralık otomobil kullanan şüphelilerin kimliklerini belirledi. İran uyruklu şüpheliler Toosı M.(35), Mehran M.(22) ile Satar S.(18) gözaltına alındı. Beylikdüzü'nde yakalanan şüphelilerin işlemleri Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak iki ayrı olay daha gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan 3 ayrı dosyadan haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İran uyruklu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.