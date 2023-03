İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

Türkiye'nin Kahramanmaraş ve Hatay illerinin merkezinde gerçekleşen, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.Yaşanan felaketin ardından dünya genelinden sayısız ekip, uzman ve yardım depremden etkilenen bölgelere ulaştı. Bir ayı aşkın süredir sahada bulunan, Türkiye ile kol kola çalışan ekipler, depremin büyüklüğünü ve yıkıcılığını anlamaya yönelik çalışmalar da yürütüyor.Deprem felaketinde binlerce bina yerle bir olurken on binlerce bina da ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. İlk günlerden bu yana binaların fay hattı üzerinde olmasının yanı sıra dayanıksız yapıları nedeniyle felaketi getirdikleri sık sık dile getirildi.Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ederken Türkiye'de bulunan İngiliz ekipler de dikkat çeken bulgulara ulaştı. İngiliz BBC'nin haberine göre, depremin yıkıcı etkilerini araştırmak üzere Türkiye'ye gelen ekipler, çeşitli bölgelerde jeolojik veri toplamaya başladı.Bölgelerde, Türk meslektaşları ile çalışan İngiliz ekipler, ilk araştırmalarda dahi dikkat çeken sonuçlara ulaştı. 'İngiliz ekipler neden bu kadar çok binanın yıkıldığına dair detaylı değerlendirmeler yapıyor' başlıklı haberinde BBC, ''Bazı bölgelerde yer hareketi o kadar büyüktü ki binaların dayanma gücünü aştı' ifadelerini kullandı.Araştırma ekibi depremin şiddetiyle ilgili, 'Artçı sarsıntılar bile, normal ölçekteki bir deprem kadardı. Bir depremde zemin, yatay ve dikey olarak sallanır. Çoğu zaman dikey bileşen yatay harekete göre çok daha düşük ve önemsizdir. Ancak bu olayda çok yüksek dikey ivmeler de kaydedilmiştir.' verisine ulaşıldı.Bölgede yıkılan binalar üzerinde de araştırmalarda bulunan İngiliz ekipler, inşaatlarla ilgili dikkat çeken sonuçlara ulaştı. Araştırmacılardan Cambridge Üniversitesi Profesörü Emily So, araştırma ile ilgili 'Tek bir binanın anlık görüntüsüne bakmak yerine bütün resmi elde etmek istiyoruz' yorumunda bulundu. Binalardan alınan karot örneklerinde ise çakıl taşları bulunduğuna dikkat çekti.'Çalışma, betona karıştırılan ve mukavemetini zayıflatan büyük çakıl taşları da dahil olmak üzere kötü inşaat örneklerini ortaya çıkardı. Adıyaman'da çöken bir binadan alınan beton numunelerinde, 6 cm uzunluğunda taşlar olduğunu belirlendi. Bu denli uzun ve büyük taşların kullanılmasının yıkımı beraberinde getirdiğine dikkat çeken So, 'Yakındaki bir nehirden gelmişler ve betonu dökmek için kullanılmışlar' ifadelerini kullandı.Betonun içindeki demirlerin nervürlü olmadığı bilgisine ulaşan İngiliz ekip, bu durumun da yıkılan binaları zayıflattığı görüşünde birleşti.