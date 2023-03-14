İki ilde kar tatili! Valilikler ilçeleri açıkladı

Tokat'ın Zile ilçesi ile Yozgat merkezi Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yapılan art arda açıklamalarda hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu..

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, meteorolojik verilere göre 14 Mart salı günü Zile'de kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, 'Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir.' dedi.Yozgat'da da il genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü il merkezindeki ve Sorgun ilçesindeki köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.Aydıncık ilçesinde ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.