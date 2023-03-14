Fuat Oktay: Tüm tarafları KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenlediCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.Oktay, '''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için hemen şimdi' diyerek buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın açıklamasında bulundu. Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve heyetini Ankara'da ağırladıklarını belirterek, 'Kıbrıs Türkü ile ezeli bağlarımız sebebiyle her zaman hüznümüz de sevincimiz de bir olmuştur. Ülkemizin 11 ilinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan 6 Şubat depremleriyle yaşanılan asrın acısına da yine Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle ortak olduk. Bu vesileyle bizlere taziyelerini ileten Başbakan Sayın Üstel'e teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlerin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Adıyaman'da vefat eden Kıbrıs Türkü voleybol kafilemiz şampiyon melekler yüreğimizi yakmıştır. Daima kalplerimizde yaşayacak evlatlarımızın ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Çöken bina hakkında Adıyaman Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve bu kapsamda 3 kişi tutuklanmıştır. Dava sürecinin takipçisi olacağız' dedi.Oktay, Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasının ve ambargolara karşı başını dik tutarak dünyaya açılmasının, her zaman Türkiye'nin öncelikli meselesi olduğunu söyledi. Oktay, 'Ülkemizde yaşanan büyük felaketin yaralarını hızla sararken, Kuzey Kıbrıs'taki çalışmalarımıza hiçbir zafiyete mahal vermeden devam etmekteyiz. Sayın Başbakan ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ardından gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde Türkiye Yüzyılı'nda nasıl bir Türkiye-KKTC iş birliği hedeflediğimizi masaya yatırmıştık. Şubat ayında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beraberinde Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte yine Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmişti. Fikir birliği içinde mutabakata vardığımız hususlarda iş birliğimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi alanlarda ilerliyoruz. İki ülke genel sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması, Derinya bölgesinde sosyal konut inşası ve denizin altından kablo ile elektrik temini gibi yeni iş birliklerimizin ön çalışmaları başlatılmıştır' diye konuştu.Oktay, tarımdan hayvancılığa, kadın kooperatiflerinden girişimci desteklerine Kıbrıs Türkü'nün her kesimine ulaşan destekleri sürdürdüklerini söyledi. Oktay, 'Önümüzdeki günlerde hazır hale gelecek 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmamız, hem projeler hem de mali çerçeve itibarıyla bugüne kadar oluşturduğumuz alt yapıyı çok daha farklı boyutlara taşıyacaktır. Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla Kıbrıs Türkü'nü desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Başbakanla görüşmemizde Kıbrıs meselesini de değerlendirdik. Tarih, Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarını görmezden gelen hiçbir yaklaşımın başarılı olma şansı bulunmadığını göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, 1963 yılında Rum tarafının kendi elleriyle yok ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucusu ve eşit ortağıdır. Ülkemizin, bu gerçeği temel alan, Ada'da kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm için iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan vizyona desteği tamdır. 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hemen şimdi' diyerek buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz. Yine Maraş konusunda da, KKTC'nin bölgenin ekonomi, turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde, mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürüttüğü çalışmaları destekleyeceğiz. Hem ekonomik kalkınma hem de Kıbrıs Türkü'nün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC'nin yanındayız' ifadesini kullandı.