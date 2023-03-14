  • USD: 18,95 - 18,99
  • EURO: 20,29 - 20,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fuat Oktay: Hane Başı Destek Ödemesi, depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Oktay OSB ve sanayi sitelerinin hasar gören altyapıları onarılarak bu sanayi bölgelerinin borçlarının 1 yıl süreyle ertelendiğini açıkladı.

Fuat Oktay: Hane Başı Destek Ödemesi, depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır
Ekleme: 14.03.2023 - 22:09 Güncelleme: 14.03.2023 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay: Hane Başı Destek Ödemesi, depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR

Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.

Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi.

Depremden etkilenen illerimizde üretimi yeniden canlandırmak için illerimizde planladığımız işyerlerini en kısa sürede tamamlayacağız. Kahramanmaraş'ta bin 450 iş yeri, Malatya'da 3 bin 595, Osmaniye'de 155, Adıyaman'da 585, Gaziantep'de 300 ve Hatay'da 2 bin 740 olmak üzere toplam 8 bin 825 iş yeri planlanmaktadır.

SANAYİ BÖLGELERİ BORÇLARI 1 YIL ERTELENİYOR

OSB ve sanayi sitelerinin hasar gören altyapıları onarılarak bu sanayi bölgelerinin borçları 1 yıl süreyle erteleniyor.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı. Toplanan yardımın her kuruşu afetzedeler için kullanılıyor.

HASAR TESPİTİ AÇIKLAMASI

1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu! 'Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum...'
Fuat Oktay: Hane Başı Destek Ödemesi, depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır
CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi
Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
Valilikten Temel Karamollaoğlu'nun 'Aşevinin Kapatılması Kararı' iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır
Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Yalanlarına Türk bayrağını alet etti! Valilikten soruşturma
Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu: Dikkat çeken LGBT vaadi
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş!
Fuat Oktay: Tüm tarafları KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz
Cumhur İttifakı'nı işaret eden Destici'den seçim açıklaması: 'Üzerimize düşeni yapacağız'
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Necip Fazıl Kısakürek' gafı: Şair galiba şair...
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki: Siyaseti Ankara’da yapın
Bakan Soylu CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı: AFAD'a bağışlayacak
ABD şubat ayı enflasyonu açıklandı
CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na hadsiz çağrı: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın
Togg fiyat listesi 2023 AÇIKLANDI! Yüzde 10 ÖTV'li yerli otomobil Togg ön sipariş ile satışa çıkıyor
Bakan Kurum duyurdu: Bir şehirde daha kalıcı konutlar için çalışmalar başladı
6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor
Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...

Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı