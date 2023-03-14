  • USD: 18,95 - 18,98
  • EURO: 20,26 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ersan Şen, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasına sebep olan olayı anlattı.

Geçtiğimiz günlerde adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla gündem olan Ersan Şen, Habertürk'te siyasete girmeyeceğini söyledi. Şen ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasına sebep olan olayı anlattı.

Ersan Şen, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasına sebep olan olayı anlattı.
Ekleme: 14.03.2023 - 01:01 Güncelleme: 14.03.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Ersan Şen, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasına sebep olan olayı anlattı.
Seçime kısa bir süre kala adaylarını belirleyen 6'lı masada seçim çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında Ceza Hukukçusu Ersan Şen, İYİ Parti tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda davet aldığını belirtmişti.

İYİ Partililer, Şen'in adaylığını yalanladı

Meral Akşener'in kendisini arayıp “Adaylık konusunda ciddi misiniz? Kapımız açık buyrun görüşelim” dediğini iddia eden Ersan Şen'e, İyi Partililerden yalanlama gelmişti.

İyi Partili Cihan Paçacı ve Cihan Dikbayır, bu söylemlerin doğru olmadığını, arama amacının adaylık değil teşekkür olduğunu vurgulamıştı.

Ardından Ersen Şen, 6'lı masanın dağılıp tekrar birleşmesinde kendi payının da olduğunu söylemişti.

Ersan Şen, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasına sebep olan olayı anlattı.

'Siyasete girmeyi düşünmüyorum'

Habertürk TV'ye katılan Şen, yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kübra Par'ın 'Siyasete girmeyi düşünüyormusunuz, milletvekilliği falan söz konusu mu?' sorusuna Şen, 'Hayır, öyle bir talebim de teklifim de olmadı. Bundan sonrasıyla ilgili neler yapılabilir, o konuşuldu.' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve masadakilerle anlaşmazlıklara neden olan olaya değinen Şen şöyle konuştu:

'Sunulan formülden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hoşnut olmadı'

'1+2 formülü zannediyorum daha geçerli bir formülmüş. Daha sonra bu içeride değişmiş. Fakat bu konuda 1+5+2 formülüyle ilgili Akşener'in kabul etmek zorunda kaldığı bir formül olmuş. Ama bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada.'

Formülden rahatsız olan kişilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söyleyen Şen şu ifadeleri kullandı:

Ersan Şen, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasına sebep olan olayı anlattı.

'1+5+2 değil de 1+2 formülü masadaymış'

'1+5+2 değil de 1+2 formülü masadaymış. Neticede tanımlamanın doğru yapılması gerekiyor. Böyle bir başkanlık konseyi gibi belki öyle düşünmüş olabilir ama bu sisteme uyar mı uymaz mı ona bir bakmak lazım. Ama daha ziyade 1+2 formülü masadaymış. Sayın Akşener kendisinden öneri gitmediğini, bazı seçeneklerin kendisine geldiğini söyledi. 'Ben de bu seçenekler arasında 2 aday adayından bahsettim' dedi. 6 Mart'taki toplantıda sürecin 1+5+2'ye evrildiğini ifade etti.'

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deprem bölgesindeki konutlar için bir yılı az bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık
Pentagon, terör örgütü YPG/PKK için Özel Kuvvetler bütçesinden fon ayırdı
Ersan Şen, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasına sebep olan olayı anlattı.
Kentsel dönüşüm müjdesini Tevfik Göksu duyurdu: İki yıl geri ödemesiz en az bir milyon lira kredi verilecek
Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması 60 gün daha uzatılacak
CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız'
Ticaret Bakanı Muş, ABD-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: Ticaret hacmi 38 milyar dolara yükseldi
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü: 11 bin 759 liraya yükselecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Gelecek Partisi’nden bir istifa daha: Geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim…
Kılıçdaroğlu IMF'ye sinyali çaktı! Talimatı yurt dışından mı aldı? Akıllara İngiliz Reuters'ın o analizi geldi
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi!
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi
Togg fiyat listesi 2023 belli oluyor! Yerli otomobil için nefesler tutuldu: Togg satışa çıkıyor!
HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi
Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Dünyanın en zor iklimine sahip 5 ülke: Buralarda yaşamak 'yürek' ister! O bölgede insan cesedi bozulmuyor!

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Depremde binanın yönü değişmiş

Depremde binanın yönü değişmiş

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var