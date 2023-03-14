Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor: Ailelerin eylemi bin 288'inci güne ulaştı

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi devam ediyor...3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu ve şehirlere yayıldı. Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz kış demeden bekleyişlerini sürdürüyor. Burada çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan ailelerin direnişi bin 288'inci güne ulaştı.354 ailenin devam ettiği eylemde, bugüne kadar 39 aile evladına kavuştu.9 yıl önce evladının PKK terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti.Ödümlü, şu ifadeleri kullandı:2014’te HDP’liler benim evladımı dağa gönderdiler. Ben köy korucusu ve muhtar olduğum için zulüm, hakaret ve kan dökmelerine karşı olduğum için benim evladımı götürdüler. 2019’da ölüm haberi verdiler, HDP’nin vicdanına sesleniyorum 10 yıldır evladımı görmedim. İnsan Hakları Kürtleri savunuyoruz diyorlar yalan söylüyorlar. İslam düşmanları ve kökünü kurutmaya çalışıyorlar. 4 yıldır Diyarbakır HDP İl Binası önündeyiz evladımızı getirin, getirmeyinceye kadar peşinizi bırakmayacağız.