Çannakale'de kaçak göçmen! 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları sürüyor.Son olarak Çannakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sabah ve akşam saatlerinde lastik botlar içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti."TCSG-28" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen lastik bottaki Yemen, Eritre, Somali, Etiyopya ve Gambiya uyruklu düzensiz göçmenleri karaya çıkardı.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.