Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar görüşmede konsolosluk konularını ele aldı.

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede konsolosluk konuları ele alındı. Ayrıca söz konusu görüşmede, Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da yer aldı.